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Ezine'de orman yangını kontrol altına alındı

Ezine'de orman yangını kontrol altına alındı
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Çanakkale'nin Ezine ilçesi Kiremitoba köyü kırsalında çıkan orman yangını, havadan ve karadan 92 personelin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangın saat 12.00 sıralarında Ezine ilçesi Kiremitoba köyü kırsal alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın havadan 3 helikopter, 2 uçak, 1 İHA, karadan ise 2 ilk müdahale aracı, 10 arazöz, 2 dozer, 4 hizmet vasıtası, 2 treyler, 3 itfaiye olmak üzere toplam 92 personel yangına müdahale etti. Saat 13.00'te kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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