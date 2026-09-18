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Çanakkale Ezine'de aracın çarptığı 97 yaşındaki adam yaşamını yitirdi, sürücü aranıyor

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Çanakkale Ezine'de aracın çarptığı 97 yaşındaki adam yaşamını yitirdi, sürücü aranıyor
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Çanakkale Ezine'de yolun karşısına geçmeye çalışan 97 yaşındaki adama araç çarptı, hayatını kaybetti. Kaçtığı ileri sürülen sürücü aranırken, kaza nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı 97 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Kaçtığı ileri sürülen sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çanakkale-Ezine karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Bayramiç ilçesinde bir yakının düğününe katıldıktan sonra Ezine ilçesine bağlı Taştepe köyündeki evine dönen Yusuf Çelik (97), köyün karşısındaki yolda inip karşıdan karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada belirlenemeyen bir araç Yusuf Çelik'e çarpıp, olay yerinden kaçtı. Bu sırada arkadan gelen bazı araçlar ise yerde hareketsiz bir şekilde yatan Yusuf Çelik'e çarpmamak için manevra yaparak bariyerlere çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Cumhuriyet Savcısı ve Olay yeri ekiplerinin incelemesi sonucu Yusuf Çelik'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, jandarma ve polis ekipleri iddiaya göre çarpan aracın bulunması için çalışma başlattı.

Öte yandan kaza nedeniyle Çanakkale-İzmir karayolu bir süre trafiğe kapatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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