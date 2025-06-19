Çanakkale'deki Yangının Sebebi Belirlendi

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Çanakkale Özbek köyünde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yangının saman balya makinesinden çıktığı tespit edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü, 130 dönüm ekili alan zarar gördü.

Tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangının çıkış sebebi belirlendi

ÇANAKKALE - Çanakkale Özbek köyünde tarım arazisinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangının saman balya makinesinden çıktığı tespit edildi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında merkeze bağlı Özbek köyü yakınlarında tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangında havadan 4 uçak, 1 helikopter, karadan ise çok sayıda arazöz, itfaiye ve orman personeliyle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaklaşık 130 dönüm ekili buğday tarlası ve anız alanının zarar gördüğü tespit edildi.

Çanakkale Valiliğinin yaptığı açıklamaya göre saman balya makinesi operatörü hakkında adli işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HATİCE ÇEKİL - 3.Sayfa
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