Çanakkale'deki Yangın Kontrol Altına Alındı

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Çanakkale Bayramiç'te meydana gelen yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.

OGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çanakkale Bayramiç'te bugün meydana gelen yangın havadan ve karadan yaptığımız müdahaleler sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındı. Unutmayalım, riskin yüksek olduğu günlerde açık alanda yakılan her ateş, yeşil vatan için felaketin habercisidir. Lütfen duyarlı olalım" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı