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Çanakkale'deki Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Belirlendi

Çanakkale'deki Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Belirlendi
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Çanakkale-Ezine karayolunda meydana gelen trafik kazasında 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 21 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri açıklandı.

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleri belli oldu.

Çanakkale- Ezine karayolunda Truva Turizm'e ait yolcu otobüsü, tomruk yüklü kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetmi, 21 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

Kazada kamyon sürücüsü Oktay Batır, otobüs şoförü Mehmet Altınok, muavin Semih Atmaca ile otobüsteki yolcular Samettin Kayatekin, Orhan Şale, Kamile Başkurt, Fatma Bektaş, Aynur Kocabey hayatlarını kaybetti. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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