Çanakkale'deki Trafik Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Kimlikleri Belirlendi

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleri belli oldu.

Çanakkale- Ezine karayolunda Truva Turizm'e ait yolcu otobüsü, tomruk yüklü kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetmi, 21 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

Kazada kamyon sürücüsü Oktay Batır, otobüs şoförü Mehmet Altınok, muavin Semih Atmaca ile otobüsteki yolcular Samettin Kayatekin, Orhan Şale, Kamile Başkurt, Fatma Bektaş, Aynur Kocabey hayatlarını kaybetti. - ÇANAKKALE