Ters yönde gelen aracın çarpmasıyla hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Çanakkale'de polisten kaçarken ters yöne giren araç ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden 2 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, geçtiğimiz gün saat 02.30 sıralarında Lapseki- Çanakkale kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 35 APD 325 plakalı otomobil, iddiaya göre polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisle yaşanan kovalamacada otomobil Kangırlı sapağında ters yöne girip, o sırada Lapseki istikametinden gelen 17 LP 800 plakalı otomobile çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ters yönden gelen aracın çarpması sonucu 17 LP 800 plakalı araçta hayatını kaybeden Neslihan Soysal ve Hanife Soysal son yolculuğuna uğurlandı. Neslihan Soysal ve Hanife Soysal'ın cenazeleri Biga ilçesine bağlı Pekmezli köyünde öğleyin kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. - ÇANAKKALE