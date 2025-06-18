Çanakkale'deki Patlamada Bir Genç Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlamada ağır yaralanan 23 yaşındaki Semih Çetin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Patlama, 12 Haziran Çanakkale Merkez Kumkale mevkii Kumkale Balıkçı Barınağı'nda Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne ait Sağlık-1 Botu'nda saat 18.15 sıralarında meydana geldi. Patlamada sağlık personeli Ahmet Seçkin (34) hayatını kaybederken babasına ait balıkçı teknesinin pervanesini değiştirmek için barınağa gelen kahvehane işletmecisi Semih Çetin ise ağır yaralandı. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Semih Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çetin için yarın Kumkale köyünde cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi. - ÇANAKKALE