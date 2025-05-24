Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar tarım alanı ve 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, saat 15.26 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Çarıksız köyü Kayalı Mahallesi yakınlarında tarım arazisinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye ekiplerin sevk edilmesiyle yangına ilk müdahale saat 15.31 sıralarında yapıldı. Yangına havadan 3 helikopter, karadan ise 1 ilk müdahale aracı, 14 arazöz, 6 su ikmal aracı, 1 dozer, 6 teknik personel olmak üzere toplam 82 personelle müdahale edildi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 hektar tarım alanı ve 1 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.