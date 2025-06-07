Çanakkale'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaşındaki Asel Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaşındaki Asel Hayatını Kaybetti
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Çanakkale'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asel Kandemir, hastanede hayatını kaybetti. Kazada toplamda beş kişi yaralandı.

Çanakkale'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada ağır yaralanan 4 yaşındaki Asel hayatını kaybetti

ÇANAKKALE - Çanakkale'de üç otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asel Kandemir hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. E.E. yönetimindeki 17 AAE 635 plakalı otomobil, A.Y. idaresindeki 34 KGN 65 plakalı otomobil ve A.K. yönetimindeki 59 AIA 003 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada 34 KGN 65 otomobil ile 59 AIA 003 plakalı otomobil yoldan çıktı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kazada A.Y., M.Y., A.K., S.K. ve 4 yaşındaki A.K. yaralandı. Yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Asel Kandemir, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kandemir, ikindi namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - 3.Sayfa
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