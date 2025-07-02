Çanakkale'de Yunan Sahil Güvenlik tarafından Türk sularına itilen 39 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'de Yunan Sahil Güvenlik tarafından Türk sularına itilen 39 kaçak göçmen kurtarıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 39 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılanlar, işlemlerinin ardından Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 39 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu 'KB-103' tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki toplam 17'si çocuk, toplam 39 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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