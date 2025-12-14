Haberler

Çanakkale'de yöresel ürün festivalinde gıda denetimi

Çanakkale'de yöresel ürün festivalinde gıda denetimi
Güncelleme:
Çanakkale'de düzenlenen yöresel ürün festivalinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda güvenliğini sağlamak amacıyla hijyen ve etiket bilgilerini kontrol etti, 15 farklı üründen numune alarak laboratuvara gönderdi.

Çanakkale'de düzenlenen yöresel ürün festivalinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gıda denetimi gerçekleştirdi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Denetim ekipleri tarafından Hamidiye Tabyalarında kurulan yöresel pazarda resmi kontrol gerçekleştirildi. Kontrol görevlileri tarafından yapılan resmi kontrolde; hijyen, muhafaza şartları, son kullanma tarihleri ve etiket bilgileri hassasiyetle kontrol edildi. Satılan ürünlerin gıda güvenliği açısından taşıdığı riskleri tespit etmek üzere 15 farklı üründen numune alınarak gıda laboratuvarına gönderildi. Denetim sırasında gıda kontrolörü ekipleri vatandaşlara etiket bilgileri ve satış şartları konusunda bilgilendirme yaparak uyarılarda bulundu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
