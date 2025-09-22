Haberler

Çanakkale'de Yol Verme Tartışması Kavgaya Dönüştü

Çanakkale'de bir sürücü, yol verme tartışması sonucunda diğer sürücünün önünü keserek kavga çıkardı. Olay anı araç kamerasına yansıdı.

Çanakkale'de trafikte yol verme tartışmasına giren sürücü diğer sürücünün önünü otomobiliyle kesti. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Eylül Cumartesi günü saat 13.40 sıralarında Barbaros Mahallesi Troya Caddesi'nde meydana geldi. G.A., 17 AHA 491 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken bir başka sürücüyle yol verme tartışmasına girdi. İddiaya göre G.A. el ve kol işaretleri yaparak araçtan indi. Araçtan inen G.A., tartıştığı sürücüye tehditler savurdu. G.A., daha sonra yoluna devam eden otomobili takip ederek benzin istasyonunda önünü kesti. Araçtan inen G.A. tartıştığı sürücünün üzerine yürüdü. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Araç içerisindeki sürücü, üzerine yürüyen G.A.'dan şikayetçi oldu. - ÇANAKKALE

