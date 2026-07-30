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Çanakkale’de yol kenarında çıkan yangında köpek mahsur kaldı

Çanakkale’de yol kenarında çıkan yangında köpek mahsur kaldı
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Çanakkale’de yol kenarında çıkan ot yangınında bölgedeki barakada kilitli olan köpek mahsur kaldı.

Çanakkale'de yol kenarında çıkan ot yangınında bölgedeki barakada kilitli olan köpek mahsur kaldı.

Yangın, Çanakkale-İzmir kara yolu kenarında henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler otluk alandaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangının arasında kulübesinde mahsur kalan bir köpek dumandan etkilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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