Çanakkale'de Yediemin Otoparkında Kontrol: Araç Yakalandı

Çanakkale'de Yediemin Otoparkında Kontrol: Araç Yakalandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde emniyet ekipleri, Yediemin Otoparkında çekili olması gereken bir aracı tespit ederek şoförü hakkında işlem başlattı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş kontrolü sırasında Yediemin Otoparkında çekili halde olması gereken otomobili fark ederek yakaladı.

Olay, Ezine ilçesi Cumhuriyet mahallesi Orgeneral Nahit Şenol caddesinde dün gece saat 22.30 sıralarında gerçekleşti. Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece yaptığı trafik kontrolü sırasında bir aracın Bayramiç Yediemin Otoparkında bağlı olması gerektiğini fark etti. Bunun üzerine emniyet ekipleri aracı emniyete çekerek şoför hakkında işlem başlattı. - ÇANAKKALE

