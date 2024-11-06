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Çanakkale'de Yaya Kazası: Sürücü Tutuklandı

Çanakkale'de Yaya Kazası: Sürücü Tutuklandı
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde aracıyla yayaya çarparak ölümüne neden olan sürücü Abdullah İ. tutuklandı. Olay sonrası hayatını kaybeden Ziya Işık, camide kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde aracıyla çarparak yayanın ölümüne neden olan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hurma köy yakınlarında plakası henüz tespit edilemeyen bir araç yolda yürüyen Ziya Işık'a çarparak kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Ziya Işık'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. kazaya neden olan aracın tespit edilmesi için Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Ziya Işık'a çarparak ölümüne sebep olan sürücü Abdullah İ. yakalanarak gözaltına alındı. Abdullah İ. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazada hayatını kaybeden Ziya Işık, önceki gün Büyükpaşa köyü camiinde kılınan namaz sonrası son yolculuğuna uğurlandı - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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