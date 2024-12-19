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Çanakkale'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Gözaltı

Çanakkale'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 3 Gözaltı
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Çanakkale'de polis, yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlediği operasyon sonucunda 3 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda birçok dijital materyal ve nakit para ele geçirildi.

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis ve kumar suçundan Ayvacık ve Eceabat ilçeleri ile Boğazkent ve Barbaros mahallelerinde 3 şüpheliye yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 7 adet cep telefonu, 6 adet SIM kart, 2 adet hafıza kartı, 2 adet flash disk, 1 adet taşınabilir disk, 3 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet tablet bilgisayar olmak üzere 22 adet dijital materyale, 20 bin dolar ve 2 bin 300 euro nakit paraya ve 20 adet kredi kartına el konuldu. Şüpheli 3 şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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