Çanakkale'de yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yalnız yaşayan 80 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokağı'ndaki apartmanın ikinci katında ikamet eden Selime Kantuna'dan (80) iki gündür haber alamayan komşuları, durumdan endişelenerek polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Selime Kantuna'yı evinde hareketsiz halde buldu. Yapılan incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Yüksek tansiyon hastası olduğu öğrenilen Kantuna'nın cenazesi, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ÇANAKKALE