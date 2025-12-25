Haberler

Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

Çanakkale'de emniyet ekiplerince yürütülen uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında 6 kişi tutuklandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Çanakkale'de emniyet ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlarda 6 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar yürütülüyor. Çalışmalar çerçevesinde 15-24 Aralık tarihleri arasında çeşitli operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda; 491 adet ecstasy, 427 adet sentetik ecza, 78,75 gram skunk, 68 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 25 gram esrar, 20,77 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi, 3,42 gram metamfetamin, uyuşturucu emdirilmiş 6 adet peçete parçası, 3 adet plastik şişe içerisinde likit esrar, tabanca ve 7 adet mermi ele geçirildi.

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde; 35 şüpheli hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma', 15 şüpheli hakkında ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarından işlem yapıldı. Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen 6 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 şahıs, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma' suçundan aranan 2 şahıs olmak üzere toplam 4 aranan şahıs yakalanarak mahkemeye sevk edildi. - ÇANAKKALE

