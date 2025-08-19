Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen uyuşturucuyla mücadele operasyonunda Y.Ö. ve E.K. isimli şahıslar yakalandı. Yapılan aramada 6.85 gram metamfetamin ve kubar madde ele geçirildi. Mahkemeye çıkarılan E.K. tutuklandı.

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonda bir şüpheli tutuklandı.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda Y.Ö. ile E.K. isimli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin yakalanması ardından yapılan aramada 6.85 gram metamfetamin ve kubar maddesi ele geçirildi. Ardından mahkemeye çıkarılan sanıklardan E.K. tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
