Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı
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Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uyuşturucu madde satışına yönelik operasyonlarda 5 şüpheli tutuklandı. Merkez ve Biga ilçelerinde gerçekleştirilen aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sonucu gözaltına alınan 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalar sonucu 25 Haziran'da Merkez ve Biga ilçelerinde yapılan aramalarda muhtelif çeşit ve miktarlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Gerçekleştrilen operasyonlarda yakalanan V.D., C.Ç., Y.İ., E.Ç. ve O.İ. hakkında ' Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçlarından işlem yapıldı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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