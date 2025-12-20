Genç kızın şüpheli ölümünde gözaltına alınan erkek arkadaşı serbest bırakıldı

Çanakkale'de, erkek arkadaşının evinde fenalaşaraka kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Gamze Nur Yalçın'ın(25) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 39 suç kaydı bulunan erkek arkadaşı B.K.(25) serbest bırakıldı.

Olay, 18 Aralık saat 14.40 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Atıf Kamçıl sokakta bir apartman dairesinde meydana geldi. B.K., Gamze Nur Yalçın'ın hareketsiz halde yattığın fark ederek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Yalçın'a dairede ilk müdahale gerçekleştirildi. Nabzı atmadığı anlaşılan Yalçın, yapılan ilk müdahalenin ardından Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yalçın'ın cenazesi kesin ölüm nedeni belirlenmesi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. Öte yandan gözaltına alınan 39 suç kaydı bulunan erkek arkadaş B.K. serbest bırakıldı.

Polis şüpheli ölümle ilgili incelemesini devam ettiriyor. - ÇANAKKALE