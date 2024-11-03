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Çanakkale'de Traktör Yangını: Ekipler Müdahale Etti

Çanakkale'de Traktör Yangını: Ekipler Müdahale Etti
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Çanakkale'nin Evciler köyünde Rahim Özkan'a ait traktör, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyünde Rahim Özkan'a (60) ait traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın dün saat 22.00 sıralarında ilçeye bağlı Evciler köyünde Rahim Özkan'a ait evin bahçesinde meydana geldi. Bahçedeki traktör henüz belli olmayan bir şekilde yanmaya başladı. Alevleri gören çevredekiler jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleriyle, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait iki arazöz yangına müdahale etti. Alevler evlere sıçramadan ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yanan traktör ile ilaçlama ve kesim motorları kullanılamaz hale geldi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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