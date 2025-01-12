Çanakkale'de Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Çan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil Kocabaş Çayı'na uçtu. Otomobil çaydan vinç yardımı ile çıkartılırken, kazada yaralan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kaybolan kişi ise yapılan arama çalışmaları sonucunda ölü olarak bulundu.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Çan ilçesine bağlı Çomaklı Köyü'nde meydana geldi. Ali Kaan Demir ve İlkehan Mert Salathan'ın içinde bulunduğu 41 AFU 652 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çaya uçtu.

Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü İlkehan Mert Salathan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Otomobilde bulunan diğer kişi, Ali Kaan Demir, kazanın ardından kayboldu. Bölgeye giden jandarma, AFAD, Sahil Güvenlik dalgıçları, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğünde görevli kurbağa adamlar tarafından bölgede Demir'i bulmak için arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Ali Kaan Demir, yapılan çalışmalar sonucunda deniz polisi tarafından araçtan 50 metre ileri de ölü olarak bulundu. Demir'in cenazesi Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE