Çanakkale'de Trafik Kazası: Baba Yangında Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Trafik Kazası: Baba Yangında Hayatını Kaybetti
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu baba yanarak hayatını kaybetti. Olayda sürücü ve annesi yaralandı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde seyir halindeki otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada araç içinde sıkışan baba yanarak hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çanakkale-Biga kara yolunda meydana geldi. 17 KB 398 plakalı Recep El (40) yönetimindeki otomobil nedeni henüz belli olmayan bir şekilde Lapseki ilçesine bağlı Dişbudak köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil bir anda alev aldı. Kazada sürücü Recep El ile annesi Fatma El yaralı olarak hastaneye kaldırılırken otomobilde sıkışan 69 yaşındaki baba Reşat El ise yanarak hayatını kaybetti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobil yangını söndürülürken, olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Reşat El'in cesedi Lapseki Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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