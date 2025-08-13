Çanakkale'de Trafik Kazası: 6 Kişi Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de Trafik Kazası: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yenice ilçesi Çınarcık köyü yakınlarında Davutköy sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 ACR 179 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 10 ATF 494 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Cenazelerin araçlardan çıkarılmalarının ardından kimlik tespitlerinin yapılacağı öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan Alaska zirvesi öncesi Putin'e tehdit

Trump'tan tarihi zirve öncesi Putin'e açık tehdit: Savaş bitmezse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.