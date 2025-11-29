Çanakkale'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.15 sıralarında Ayvacık ilçesi Sapanca köyü yakınlarında meydana geldi. Çanakkale'den Balıkesir'in Edremit ilçesine seyir halinde olan Hüseyin Alacaoğlu idaresindeki 17 AAD 047 plakalı ticari araç, aynı yönde seyir halindeki İsmail Yılmaz yönetimindeki 17 SK 517 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaşanan kazada ticari araçta bulunan Hüseyin Alacaoğlu ile Nazlı Alacaoğlu ağır yaralandı. Kazada ayrıca Öykü Alacaoğlu, Atakan Alacaoğlu ve İsmail Yılmaz da yaralanarak ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE