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Çanakkale'de trafik kazası: 2 kişi yaralandı

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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ezine Geyikli yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan çıkan Celal Koç idaresindeki 17 SN 432 plakalı araç ile Ezine istikametinden gelen Davut Ay yönetimindeki araç çarpıştı. Yaşanan kaza sonrasında sürücüler Celal Koç ile Davut Ay yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Ezine Devlet Hastanesine götürülerek, tedavi altına alındı. Jandarma tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Çanakkale Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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