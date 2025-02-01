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Çanakkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Çanakkale'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Kaza, tırın dorsesine çarpan bir aracın neden olduğu kazada yaşandı. Olay yerinde yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Çan-Yenice karayolu Derenti köy yolu üzerinde meydana geldi. 55 AAB 685 plakalı tırın dorsesine, Yenice istikametinde olan Raşit Çevik yönetimindeki 17 HZ 433 plakalı araç çarptı. Çapma sonucu dorse altına sıkışan araç itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri araçta ağır yaralı olarak bulunan Abdi Çetinkaya ve Raşit Çevik'i Çan Devlet Hastanesine kaldırdı. Raşit Çevik (58) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma TIR sürücüsünü gözaltına aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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