Çanakkale'de Tır Dorsesi Plaka Tanıma Sistemi'ne Çarptı
Çanakkale-Biga kara yolunda seyir halindeki bir tırın açılan dorsesi, Plaka Tanıma Sistemi'ne çarparak devrilmesine neden oldu. Olay sonrası yol kısa süreliğine kapandı ve polis inceleme başlattı.

Çanakkale'de seyir halindeki tırın açılan dorsesi, Plaka Tanıma Sistemi'ne (PTS) çarptı. Kaza sonucu PTS devrildi.

Kaza saat 12.00 sıralarında Çanakkale- Biga kara yolu üzerinde meydana geldi. 59 LH 333 plakalı tır seyir halindeyken, tırın açılan dorsesi Biga çıkışındaki PTS'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalanan sistem yol kenarına devrildi. İhbar üzenine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yol kısa süreli trafiğe kapandı. PTS ve tırın olay yerinden kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
