Çanakkale'de tefecilik, yağma ve kaçakçılık operasyonuna 2 tutuklama

Çanakkale'de yapılan operasyonla tefecilik, yağma ve kaçakçılık suçlarından 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda birçok kaçak eşya ve para ele geçirildi.

Çanakkale'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen tefecilik, yağma ve kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce tefecilik, yağma ve kaçakçılık suçuna ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler M.B., K.S., F.S., E.Y ve S.Y. yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ve araç aramalarında yapılan aramalarda; çelik jop, para alışverişlerine ilişkin notların yazıldığı 2 ajanda, 251 bin 400 TL, 100 Euro, 50 Dolar para, 2 sigara sarma makinesi, 2 hava kompresörü, 99 bin 400 boş makaron, 31bin 940 dolu makaron, 635 paket 100'er gramlık bandrollü tütün, 3000 boş sigara kutusu, 20 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüphelilerden E.Y. ve S.Y'ye kaçakçılık suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler M.B., K.S. tefecilik ve yağma suçlarından tutuklandı. Şüpheli F.S. ise adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

