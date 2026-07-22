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Çanakkale'de tarım arazisindeki yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'de tarım arazisindeki yangın kontrol altına alındı
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Çanakkale'nin Esenler Mahallesi'nde hobi bahçeleri yakınındaki tarım arazisinde çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında bir baraka zarar gördü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Esenler Mahallesi'nde hobi bahçelerinin arkasındaki tarım arazisinde saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın bölgesinde güvenliği sağlayan emniyet ekipleri aynı zamanda tomalarla yangına müdahale etti. Yangında, hobi bahçelerinde yer alan bir baraka zarar gördü.

Yangın kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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