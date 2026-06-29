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Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde bir tarım arazisinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğüne ait havadan 4 uçak, 3 helikopter, karadan ise çok sayıda arazöz ve orman personeli alevlere müdahale etti. Köylülerin de tankerlerle destek verdiği yangın saat 15.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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