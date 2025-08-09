Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Çanakkale'nin Kalabaklı köyü yakınlarında bir tarım arazisinde çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale eden ekipler kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Kalabaklı köyü yakınlarında bir tarım arazisinde yangın çıktı. Yangına havadan ve kardan çok sayıda ekibin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın saat 15.15 sıralarında Merkez ilçeye bağlı Kalabaklı köyü yakınlarında tarım arazisinde başladı. Yangın rüzgarın da etkisiyle çevredeki bir seraya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sonucunda kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
500
