Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde çıktığı belirtilen tarım arazisi yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hava ve karadan müdahaleleriyle kontrol altına alındı. Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü ve bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın saat 12.00 sıralarında Çan ilçesine bağlı Bahadırlı köyü yakınlarında tarım arazisinde başladı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına havadan 4 uçak, 2 helikopter, karadan ise çok sayıda arazöz, itfaiye ve personelle müdahale edildi.
Yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa