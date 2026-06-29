Çanakkale'de tarım arazisinde yangın
Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı