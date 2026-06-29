Çanakkale'de tarım arazisinde yangın

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, saat 14.30 sıralarında merkeze bağlı Kızılkeçili köyünde henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı