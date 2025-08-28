Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

Çanakkale'de tarım arazisinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale başladı.

Yangın, Merkez ilçeye bağlı Kemel köyünde saat 12.46'da tarım arazisinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çıkan yangın nedeniyle yuvalarını terk eden kuşların kaçışı da kameralara yansıdı. - ÇANAKKALE