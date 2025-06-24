Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın Çıktı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Şerbetli köyü yakınlarındaki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekipleri yangını kontrol altına almak için müdahaleye devam ediyor.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde tarım arazisinde yangın çıktı.
Yangın saat 18.00 sıralarında Çan'a bağlı Şerbetli köyü Solakdere mevkisinde tarım arazisinde henüz belli olmayan bir nedenle çıktı. İhbar üzerine bölgeye Çan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için karadan müdahaleye devam ediyor. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa