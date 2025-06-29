Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın: 100 Dönüm Buğday Zarar Gördü
Gelibolu'da çıkan alevler, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak büyük bir alanı etkiledi. Yangına müdahale eden ekipler, kontrol altına aldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 100 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Doğan Aslan mevkiinde tarım arazilerinde başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 100 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa