Çanakkale'de Tarım Arazisinde Yangın: 100 Dönüm Buğday Zarar Gördü

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 100 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Doğan Aslan mevkiinde tarım arazilerinde başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 100 dönüm buğday ekili alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. - ÇANAKKALE