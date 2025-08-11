Çanakkale'de Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Ormana Sıçradı

Çanakkale'de Tarım Arazisinde Başlayan Yangın Ormana Sıçradı
Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgar etkisiyle ormanlık alana yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yangın, saat 13.30 sıralarında Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
