Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Çanakkale'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Bizans ve Osmanlı Dönemine ait çok sayıda tarihi eser ve sikke ele geçirildi.

Çanakkale'de jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1288 adet çeşitli ebat, boyutlarda Bizans ve Osmanlı Dönemine ait sikke ile çok sayıda tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Lapseki'de tarihi eser kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

Operasyonda 1288 adet çeşitli ebat, boyutlarda Bizans ve Osmanlı Dönemine ait ikke olduğu değerlendirilen obje, 3 yüzük olduğu değerlendirilen obje, 2 hac şeklinde kolye ucu olduğu değerlendirilen obje, taç tokası olduğu değerlendirilen obje, mühür olduğu değerlendirilen obje, 4 küpe olduğu değerlendirilen obje, dedektör, dedektöre ait kulaklık, murç, çekiç, kazma, çapa, balta ele geçirildi. - ÇANAKKALE

