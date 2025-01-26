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Çanakkale'de Tarihi Deniz Mayını Patlatılarak İmha Edildi

Çanakkale'de Tarihi Deniz Mayını Patlatılarak İmha Edildi
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Ezine ilçesinde, Çanakkale Savaşları'ndan kalma İngiliz menşeli bir deniz mayını, Sualtı Savunma Grup Komutanlığı tarafından etkisiz hale getirildi. Mayın parçaları denizden çıkarılarak güvenlik güçlerine teslim edildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde denizde bulunan Çanakkale Savaşları'ndan kalma mayın, patlatılarak etkisiz hale getirildi.

Ezine ilçesi Yeniköy Balıkçı Barınağı girişinde denizin içerisinde Çanakkale Savaşları'ndan kalma İngiliz menşeli tarihi deniz mayını bulundu. Mayının imhası için bölgeye Sualtı Savunma Grup Komutanlığı (SAS) personeli gönderildi. SAS personelleri tarafından gerekli tüm önlemler alınarak, mayın denizin içerisinde etkisiz hale getirildi. Mayının parçaları denizden çıkartılarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı personellerine teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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