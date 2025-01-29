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Çanakkale'de Park Halindeki Araca Çarpan Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralı

Çanakkale'de Park Halindeki Araca Çarpan Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralı
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde, park halindeki bir araca çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza, İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde park halindeki araca çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Çan ilçesi İstiklal Mahallesi Şehit Mustafa Kaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halindeki araca çarparak direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FG 3366 plakalı araç takla attı. Sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Çan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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