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Çanakkale'de arızalı tekne kurtarıldı

Çanakkale'de arızalı tekne kurtarıldı
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Çanakkale Boğazı’nda içinde 2 kişinin bulunduğu ve motor arızası sebebiyle sürüklenen tekne Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı'nda içinde 2 kişinin bulunduğu ve motor arızası sebebiyle sürüklenen tekne Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çanakkale Boğazı'nda Bozcaada açıklarında içinde 2 kişi bulunan 13 metre boyundaki tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Yardım talebinde bulunulması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Olay yerine Sahil Güvenlik Botu 'KIYEM-1' sevk edildi. Başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında içinde 2 kişi bulunan tekne Çanakkale'de emniyete alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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