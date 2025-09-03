Çanakkale’de Sürücülere Yönelik Alkol Denetimi Yapıldı

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürücülere yönelik alkol denetimi gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ve Otoyol Jandarması ekiplerince 28 Ağustos ve 30 Ağustos tarihleri arasında sürücülere yönelik alkol denetimi gerçekleştirildi. 'Bir Kural, Bir Ömür' sloganıyla yapılan denetimler il genelinde gerçekleştirildi. Alkollü araç kullanımına bağlı trafik kazalarının önlenmesi, kazalara bağlı can kayıpları ile yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla yapılan uygulamada çok sayıda araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerde sürücülerin alkol oranları ölçülürken, aynı zamanda trafik kuralları konusunda bilgilendirme yapıldı. - ÇANAKKALE