Çanakkale'de Su Kuyusunda Kadın Cesedi Bulundu
Çanakkale'nin Kocayayla köyünde yaşayan 67 yaşındaki Havva Ş., sebze bahçesine gitmesinin ardından kayboldu. Yapılan arama çalışmalarında, kadının cesedi 6 metre derinliğindeki bir su kuyusunda bulundu.
Çanakkale'de sebze bahçesine bir kadın su kuyusunda ölü bulundu.
Çan'da yaşayan Havva Ş. (67) ile eşi Muharrem Ş. ilçeye bağlı Kocayayla köyüne gitti. Köydeki sebze bahçesine giden Havva Ş.'nin eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan arama çalışmalarında kayıp kadının cansız bedeni 6 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. Olay yeri incelemesinin ardından Havva Ş'nin cenazesi otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa