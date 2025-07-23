Çanakkale'de Su Kuyusunda Kadın Cesedi Bulundu

Çanakkale'de Su Kuyusunda Kadın Cesedi Bulundu
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Çanakkale'nin Kocayayla köyünde yaşayan 67 yaşındaki Havva Ş., sebze bahçesine gitmesinin ardından kayboldu. Yapılan arama çalışmalarında, kadının cesedi 6 metre derinliğindeki bir su kuyusunda bulundu.

Çanakkale'de sebze bahçesine bir kadın su kuyusunda ölü bulundu.

Çan'da yaşayan Havva Ş. (67) ile eşi Muharrem Ş. ilçeye bağlı Kocayayla köyüne gitti. Köydeki sebze bahçesine giden Havva Ş.'nin eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan arama çalışmalarında kayıp kadının cansız bedeni 6 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. Olay yeri incelemesinin ardından Havva Ş'nin cenazesi otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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