Kız kardeşine sarkıntılık yapan şahsı kurşun yağmuruna tuttu

Çanakkale'de Serdar V. isimli şahıs, kız kardeşine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği Özgür Ölçek'i sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ölçek, ambulansla kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren Serdar V. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI

Öte yandan, Serdar V.'nin Özgür Ölçek'i vurma anı bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırganın, kanlar içinde yerde kalan Ölçek'in kafasına silahla da vurduğu görüldü.