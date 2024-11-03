Kız kardeşine sarkıntılık yapan şahsı kurşun yağmuruna tuttu
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Serdar V. kız kardeşine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği Özgür Ölçek'i kurşun yağmuruna tuttu. Kan donduran saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, saldırganın Ölçek'in kafasına defalarca ateş etmesine rağmen silahın kabzasıyla da vurmaya devam ettiği görüldü.
Çanakkale'de Serdar V. isimli şahıs, kız kardeşine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği Özgür Ölçek'i sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ölçek, ambulansla kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren Serdar V. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI
Öte yandan, Serdar V.'nin Özgür Ölçek'i vurma anı bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırganın, kanlar içinde yerde kalan Ölçek'in kafasına silahla da vurduğu görüldü.