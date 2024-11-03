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Kız kardeşine sarkıntılık yapan şahsı kurşun yağmuruna tuttu

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Serdar V. kız kardeşine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği Özgür Ölçek'i kurşun yağmuruna tuttu. Kan donduran saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, saldırganın Ölçek'in kafasına defalarca ateş etmesine rağmen silahın kabzasıyla da vurmaya devam ettiği görüldü.

Çanakkale'de Serdar V. isimli şahıs, kız kardeşine sarkıntılık yaptığını iddia ettiği Özgür Ölçek'i sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Ölçek, ambulansla kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırıyı gerçekleştiren Serdar V. ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

GÜVENLİK KAMERASINA ANBEAN YANSIDI

Öte yandan, Serdar V.'nin Özgür Ölçek'i vurma anı bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Saldırganın, kanlar içinde yerde kalan Ölçek'in kafasına silahla da vurduğu görüldü.

Kız kardeşine sarkıntılık yapan şahsı kurşun yağmuruna tuttu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH DALDAL - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıYr yazilim:

şimdi o içerdeyken kız kardeşine hoppa hoppa yapacaklar

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

her zaman olması gerekeni yapmak olayları çözmüyor bir mikrop yok olurken bile geride büyük bir tahribat bırakıyor o yüzden öfkeyle değil sağ duyuyla hareket etmek lazım

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Haber Yorumlarımehmet adıgüzel:

eline saglik başkan namus önemli

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Haber YorumlarıUğur Onur:

olum insan kuytuda işini bitirir.Simdi sende yandın

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Haber YorumlarıKaderim degil:

Haber izlemek artık işkence oldu. Herkesin elinde silah. Bence iç işleri bakanlığı başka partiler ile ilgileneceğine ülke genelinde arama yapmalı. Bununla ilgilenmeli çözmeli çözüm odaklı olmalı.

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Haber YorumlarıMustafa Dayi:

ülkede kanunlar islemeyince herkes kendi isini kendi görmeye bakiyor

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