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Çanakkale'de Seyir Halindeki Saman Yüklü Tır Yangın Çıkardı

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman yüklü tır, kullanılamaz hale geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Çanakkale'de saman yüklü tır yandı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde seyir halindeki saman yüklü tır alev aldı. Yanan tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Çanakkale-Biga karayolu üzerinde Gürecealtı yakınlarında meydana geldi. Seyir halinde olan saman yüklü tırın dorsesi henüz belirlenmeyen bir nedenle alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve arazözlerin müdahalesinin ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Çanakkale'de Seyir Halindeki Saman Yüklü Tır Yangın Çıkardı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ PELTEK - 3.Sayfa

Çanakkale Güvenlik 3-sayfa İtfaiye Çevre Yaşam Biga

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