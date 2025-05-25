Çanakkale'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Çanakkale'de Seyir Halindeki Otomobil Yandı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Assos-Ayvacık yolu üzerinde seyir halindeki bir otomobil, motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Sürücü Binnur Taş, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler yangını kontrol altına alırken, araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Otomobil yangını saat 12.00 sıralarında Assos-Ayvacık yolunda meydana geldi. Ayvacık'ın turizm merkezi Assos'tan Ayvacık istikametine seyir halinde olan Binnur Taş idaresindeki 34 FUK 581 plakalı otomobil, motor kısmından alev aldı. Sürücü aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yanan araca müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında, araçta büyük maddi hasar oluştu. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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