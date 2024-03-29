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Çanakkale'de sahte içki operasyonu: 450 litre sahte şarap ele geçirildi

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir evde 450 litre sahte şarap, ayı postu, doldurulmuş karaca başı ve dağ keçisi boynuzu ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yenice ilçesine bağlı Hıdırlar Köyünde ikamet eden M.B.'nin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda M.B.'nin ev ve eklentilerinde yapılan aramada 450 litre sahte şarap, 15 litre etil alkol, 5 litre el yapımı sahte rakı, 1 litre anason yağı, alkollü içki damıtma ve arıtma düzeneği, ayı postu, doldurulmuş karaca başı ve dağ keçisi boynuzu ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheli M.B. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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