Çanakkale'de Sağlık Botunda Patlama: 1 Ölü
Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde meydana gelen patlamada 1 sağlık personeli hayatını kaybederken, 1 vatandaş yaralandı. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale'de sağlık botunda patlama: 1 ölü
ÇANAKKALE - Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldi. Olayda 1 sağlık personeli hayatını kaybederken 1 vatandaş ise yaralandı.
Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldi. Olayda 1 sağlık personeli hayatını kaybederken 1 vatandaş ise yaralandı. Yaralanan vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa