Çanakkale'de Sağlık Botunda Patlama: 1 Ölü

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Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde meydana gelen patlamada 1 sağlık personeli hayatını kaybederken, 1 vatandaş yaralandı. Yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Çanakkale'de sağlık botunda patlama: 1 ölü

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldi. Olayda 1 sağlık personeli hayatını kaybederken 1 vatandaş ise yaralandı.

Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldi. Olayda 1 sağlık personeli hayatını kaybederken 1 vatandaş ise yaralandı. Yaralanan vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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